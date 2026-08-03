ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı.
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Bağımsız araştırma grubu ENAG, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.
TEMMUZ ENFLASYONU YÜZDE 3,07 OLDU
Buna göre E-TÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı.
HAZİRAN AYINDA 1,94 OLARAK HESAPLANMIŞTI
ENAG'a göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,94 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 51,49 olarak hesaplanmıştı.
TÜİK SAAT 10.00'DA VERİLERİNİ AÇIKLAYACAK
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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