Vergi Denetiminde Yeni Dönem: Ceza Öncesi Kritik Düzeltme İmkanı Geldi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi incelemelerinde dijital dönüşümü hızlandıracak 'İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD)' uygulamasını hayata geçiriyor. Yeni sistemle birlikte mükellefler, inceleme öncesinde bilgi ve belgelerini elektronik ortamda standart formatta hazırlayabilecek, eksik veya hatalı işlemlerini düzeltme imkanı bulacak.

OECD'nin Vergi İçin Standart Denetim Dosyası metodolojisi esas alınarak geliştirilen uygulama sayesinde, vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler, kendilerinden hangi belgelerin istendiğini önceden görebilecek ve hazırlıklarını dijital ortamda tamamlayabilecek.

KULLANICI DOSTU EKRANLAR OLACAK

Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden kullanılacak uygulamada kullanıcı dostu ekranlar, yönlendirme araçları, rehberler ve eğitim videoları da yer alacak. Böylece hazırlık dosyalarının eksiksiz ve doğru şekilde oluşturulması hedefleniyor. Yeni sistemin özellikle KDV iade incelemelerinde süreci hızlandırması bekleniyor. Standartlaştırılmış veri yapısı sayesinde tekrar eden belge talepleri azalacak, incelemeler daha kısa sürede tamamlanabilecek.

ŞİMŞEK: 'DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIM ATIYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde, elektronik denetim altyapısını güçlendirirken mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmayı amaçladıklarını belirtti. Şimşek, "Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA