İstanbul'da Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: İşte Cebinizden En Çok Çıkan Harcama

İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 35,20 arttı. En yüksek fiyat artışı sağlık harcamalarında görülürken, giyim ve ayakkabı grubunda sınırlı gerileme yaşandı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: İşte Cebinizden En Çok Çıkan Harcama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 yükseldi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 35,20 olarak kaydedildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul'daki perakende fiyat hareketlerini yansıtan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında aylık yüzde 2,06 arttı. İTO'nun 2023=100 bazlı endeksine göre, 2026 Temmuz ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,20 artış gösterdi.

İstanbul'da Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: İşte Cebinizden En Çok Çıkan Harcama - Resim : 1

SAĞLIK HARCAMALARI ZİRVEDE

Temmuz ayında harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, fiyatların gerilediği tek grup ise yüzde 0,66 düşüşle giyim ve ayakkabı oldu.

İstanbul'da Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: İşte Cebinizden En Çok Çıkan Harcama - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Enflasyon Eğitim Sağlık giyim
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Meteorolojiden Üçlü Alarm: Bir Yanda Fırtına, Bir Yanda Sağanak, Diğer Yanda 43 Derece Kavurucu Sıcak! Meteorolojiden Üçlü Alarm
Eren Kaşıkçı’nın Eşinden Yürek Burkan Paylaşım, 'Maya'nın Senin İçin Yaptığı Resmi Mezarına Bıraktık' Eren Kaşıkçı’nın Eşinden Yürek Burkan Paylaşım
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Nefes Kesen Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı
CHP Hakkında Bomba İddia: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor
11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgan Tutuklandı! 'Beni Görünce Güldükleri İçin Yaptım' 11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgandan Kan Donduran Savunma!
Dev Devir Teslim Tamam: CarrefourSA’nın Yeni Sahibi Resmen Belli Oldu Dev Devir Teslim Tamam: CarrefourSA’nın Yeni Sahibi Resmen Belli Oldu
10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi 10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi