İstanbul'da Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: İşte Cebinizden En Çok Çıkan Harcama
İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 35,20 arttı. En yüksek fiyat artışı sağlık harcamalarında görülürken, giyim ve ayakkabı grubunda sınırlı gerileme yaşandı.
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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 yükseldi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 35,20 olarak kaydedildi.
GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ
İstanbul'daki perakende fiyat hareketlerini yansıtan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında aylık yüzde 2,06 arttı. İTO'nun 2023=100 bazlı endeksine göre, 2026 Temmuz ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,20 artış gösterdi.
SAĞLIK HARCAMALARI ZİRVEDE
Temmuz ayında harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, fiyatların gerilediği tek grup ise yüzde 0,66 düşüşle giyim ve ayakkabı oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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