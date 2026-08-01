İstanbul'da Temmuz Enflasyonu Belli Oldu: İşte Cebinizden En Çok Çıkan Harcama

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 yükseldi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 35,20 olarak kaydedildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul'daki perakende fiyat hareketlerini yansıtan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında aylık yüzde 2,06 arttı. İTO'nun 2023=100 bazlı endeksine göre, 2026 Temmuz ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,20 artış gösterdi.

SAĞLIK HARCAMALARI ZİRVEDE

Temmuz ayında harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, fiyatların gerilediği tek grup ise yüzde 0,66 düşüşle giyim ve ayakkabı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi