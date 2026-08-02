Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timin son üyesi Özel Kuvvetler mensubu ihraç kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı.

Karatepe'nin Afyonkarahisar'da tam 10 yıldır kağıt ve hurda toplayıcısı kılığında saklandığı, inşaatlarda Salih kod adıyla çalıştığı ortaya çıktı. 15 Temmuz'un 10. yılında hakkında çıkan haberlerin ardından kaçma planı yaptığı belirlenen suikastçı eski yüzbaşının hazırladığı spor çantada altın, dolar ve euro olarak 6 milyon 409 bin lira ele geçirildi.

10 YIL SONRA KISKIVRAK YAKALANDI

Özel Kuvvetler mensubu kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına dair nefes kesen operasyonun tüm gizli ayrıntıları ortay açıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 2026 yılı başındaki talimatıyla aranan FETÖ üyelerine yönelik çalışmaların hızlandırılmasının ardından suikast timinin son firarisi eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin de bulunması için istihbarı çalışmalar artırıldı. Darbeci hainin ailesinin ikamet ettiği Eskişehir ve memleketi Afyon'da da bu çerçevede yoğun şekilde izlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN KAĞIT TOPLAYICISI KILIĞINA GİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi. Dikkat çekmemek için kâğıt ve hurda toplayıcısı kılığına giren, sürekli şapka takan ve yalnız yaşayan Karatepe'nin, Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreli kullandığı belirlendi.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hainin izi, inşaatlarda birlikte çalıştığı Özcan A. üzerinden sürüldü. Özcan A. adına kayıtlı 2025 yılında aldığı GSM hattını da kullanan Karatepe'nin hakkında darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medyadaki firari haberlerinden paniklediği, kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. 31 Temmuz'da bir AVM'deki marketten gıda ve alkol alarak kent merkezinde bulunan İnaz Deprem Evleri bölgesindeki atıl bir binaya gizlenen Karatepe'nin yakalanması için önce birlikte inşaatlarda çalıştığı Özcan A. gözaltına alındı.

'ATIL EVE BIRAKTIM, BİRLİKTE ALKOL ALDIK'

Özcan A. suikastçı yüzbaşının ismini Salih olarak bildiğini belirterek verdiği ifadesinde "31 Temmuz'da onun isteği üzerine İnaz Deprem Evlerine kendi aracım ile bıraktım. Hatta öncesinde AVM'de marketten gıda maddeleri ve alkollü içecek aldık. Birlikte bu adrese gittik, bu bina atıl durumdaydı. Burada birkaç saat beraber kalıp alkol aldık. Daha sonra ben evime gittim" dedi.

TERMAL KAMERA VE İHA'LARLA ADIM ADIM İZLENDİ

Görüntü vermemek için atıl binada saklanan suikastçı, insansız hava araçları (İHA) ve termal izleme araçlarıyla adım adım takip edildi. 1 Ağustos 2026 gecesi saat 00:50 sularında, elinde siyah spor çantasıyla binanın üst katlarına doğru kaçmaya çalışan Karatepe, özel timlerin baskınıyla etkisiz hale getirildi. İlk etapta polislere sahte kimlik gösteren zanlı, kısa sürede gerçek kimliğini itiraf etti.

ÇANTASINDAN SERVET ÇIKTI

Suikastçı hainin yanındaki spor çantada adeta bir servet ele geçirildi. Yapılan incelemede; 98 adet Ata lira altın, 50 gram külçe altın, 4 adet yarım, 23 adet çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro ve nakit paralar olmak üzere toplamda 6 milyon 409 bin TL muhafaza altına alındı. Ayrıca ikamette askeri kamuflaj ve dijital materyaller de bulundu.

Kaynak: Sabah