Siirt'te Aile Faciası! 12 Yaşındaki Çocuk Boğuldu, Kayıp Baba Aranıyor

Siirt'te suda hareketsiz halde bulunan 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu öğrenilirken; ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, akşam saatlerinde Siirt- Eruh yolu Botan Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

SUDA ÇOCUK BEDENİ GÖRÜLDÜ

Balık tutmak için bölgeye giden aile suda hareketsiz halde bir erkek çocuk gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, JASAT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, suda hareketsiz halde bulunan erkek çocuğunun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan kontrolde, hayatını kaybeden çocuğun Faruk Santur olduğu belirlendi.

BABA SANTUR DA KAYIP

Olay yerinde yapılan incelemede çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi. Ekiplerin kayıp babayı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Faruk Santur'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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