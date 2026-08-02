Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı Bekleniyor: Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda
CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. İddiaya göre transfer için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği karar bekleniyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Mutlak butlan krizinin ardından CHP’de yaşanan bölünme ve Yeni Parti’nin kurulması sonrası siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçişi sürerken 5 Haziran’da partisinden istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen hakkında kulis bilgisini tv100 ekranlarında gazeteci Hacı Yakışıklı aktardı.
Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylaması durumunda Bilecen’in AK Parti’ye geçeceğini aktardı. Gazeteci Hacı Yakışıklı’nın aktardığı bilgiler şöyle:
"Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etmişti. Şu anda Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in AK Parti’ye geçme ihtimali var. Cumhurbaşkanı onaylarsa AK Parti’ye geçecek."
Son Güncelleme: