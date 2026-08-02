Orta Doğu'da Bu Kez Barış Sesleri: Trump Saldırıları Durdurmayı Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını duyurdu. Trump öte yandan, İsrail'in de kendileriyle aynı çizgide olduğunu ifade etti.

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Orta Doğu'da Bu Kez Barış Sesleri: Trump Saldırıları Durdurmayı Kabul Etti
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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı.

'ANA HATLAR ÜZERİNDE MUTABAKATA VARDILAR'

Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti.

HÜRMÜZ TAMAMEN AÇILACAK, İRAN NÜKLEERDEN VAZGEÇİYOR

söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, şöyle devam etti:

'SALDIRILARI DURDURMAYI KABUL ETTİM'

"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran’ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."

Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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