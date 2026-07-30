Trump-Netanyahu Zirvesine İlişkin Çarpıcı Detaylar: İran İçin 3 Senaryo Ele Alındı

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. İki liderin İran konusunda diplomatik anlaşma, deniz ablukası ve yeniden yoğun askeri saldırı olmak üzere 3 seçeneği değerlendirdiği öğrenildi.

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Trump-Netanyahu Zirvesine İlişkin Çarpıcı Detaylar: İran İçin 3 Senaryo Ele Alındı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Oval Ofis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı görüşmenin detayları çıktı. Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede, Trump ve Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların sonuçları hakkında yaptıkları konuşmanın detaylarını aktardı.

KÜRESEL EKONOMİ ENDİŞESİ

Haberde, "İsrailli yetkili, Trump'ın savaşın enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu ifade ettiğini söyledi" denildi. Netanyahu ise Tahran'ın Washington'dan taviz koparmak için elindeki son koz olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki nüfuzunu kullandığını iddia ederek karşılık verdi.

Haberde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı'nın küresel ekonomik gerileme korkularını kabul etse de Tahran üzerindeki mali baskıyı yoğunlaştırmak için deniz ablukasının "devam etmesinin gerektiğini" savunduğu aktarıldı.

3 ÖZEL STRATEJİ

"Netanyahu, diplomatik çabalara rağmen Tahran'la nihai bir anlaşmaya varılması olasılığı konusunda derin bir şüphe duyuyordu" değerlendirmesine yer verilen haberde, İsrailli yetkilinin, iki liderin Washington'un değerlendirdiği 3 özel stratejiyi açıkça gözden geçirdikleri öne sürüldü. Söz konusu 3 özel stratejinin, 'diplomatik bir anlaşmayı sonuçlandırmak, artan ekonomik baskıyla deniz ablukasını sürdürmek veya yüksek yoğunluklu askeri saldırılara yeniden başlamak' olduğu kaydedildi.

Dün gerçekleşen Trump-Netanyahu buluşması, İran'la savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmeydi.

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Kaynak: AA

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