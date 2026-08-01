Moskova Patlamayla Sarsıldı: 3 Ölü, 15 Yaralı

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Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı. Patlama sonucu restoranda yangın çıkarken, olay yerine acil servis ekipleri intikal etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi.

Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Rusya Soruşturma Komitesinden de yapılan açıklamada, olay yerinde incelemelerin yapıldığı, patlama nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA