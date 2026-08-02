Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Gelişme: Eski Asayiş Şube Müdürü Tutuklandı

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 4'üncü dalga operasyonda haklarında işlem yapılan 19 şüpheliyle ilgili adli süreç tamamlandı.

Olayın yaşandığı dönemde Tunceli Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan, halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan, Erzurum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir başpolis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Şüphelilerle ilgili yürütülen yargı sürecinde 13 kişi tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir kişiyse savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Ertuğrul Aslan'ın da tutuklanmasıyla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

Kaynak: AA