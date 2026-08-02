Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu

Dün İstanbul'da Çekmeköy ve Tuzla belediye başkanları ile Şile belediye başkanvekilinin AK Parti'ye katılmasının ardından YENİ Parti lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Son günlerde adı sıklıkla AK Parti ile anılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında konuşan Özel, "Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır" ifadelerini kullandı.

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Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu
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YENİ Parti Genel Başkanı, Özgür Özel, mahkemeden çıkan mutlak butlan kararına tepki olarak CHP'den ilk istifa eden isim olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında, T24’ten Şirin Payzın ve Murat Sabuncu’ya konuştu.

'BAZILARININ HAYATIN ÖMÜR BOYU KALIR'

Özel, Cemil Tugay'ın istifa sürecini anımsatarak, "Cemil Bey butlana tepki olarak istifa etti. Bir an önce partileşmek lazım dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur. Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır" ifadelerini kullandı.

'O SORUYU KENDİME DE ONA DA YAKIŞTIRAMAM'

Kendisiyle iletişime geçtiği son konuşmasına değinen Özel, "En son iki üç hafta önce konuştum. 'Birileri sizin sırtınızdan yük almalı, herkes yük veriyor' demişti. "Sen AK Parti'ye mi geçeceksin" demek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorulacak soru değil, kendime de ona da yakıştırmam. Ama giden gelen böyle söyleyenler oluyor" dedi.

'KORDAN'DA SEÇİM GÜNÜ ATLATIRIZ'

Tugay'ın AK Parti'ye katılması halinde İzmir'de oluşacak durumu da değerlendiren Özel, "Biz İzmir'de ortaya çıkabilecek travmayı 2,5-3 milyon İzmirliyle Kordon'da atlatırız seçim günü atlatırız. Ama AK Parti kazanamadığı bir ili şantajla transfer etmeyi yedirirse ömür boyu böyle bir travmayı üzerinden nasıl taşırlar, bunların hesabını yapmaları lazım." şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

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