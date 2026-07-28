İzmir İçin 'Sürpriz' Kulis: Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor?

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa gelmesiyle CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Tv100 ekranlarında yayınlanan Doğru Yorum programında konuşan gazeteci Başak Şengül, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılabileceğine ilişkin kulis bilgisini aktardı. Şengül, daha önce gazeteciler Sinan Burhan ve Aytunç Erkin tarafından da benzer iddiaların gündeme getirildiğini belirterek, Burhan'ın Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılabileceğini söylediğini aktardı.

'BİR YIL BOYUNCA UĞRAŞTI'

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu ise Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için daha önce de girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Kelkitlioğlu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir yıl boyunca uğraştı, AK Parti'ye geçmek için. Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadı" ifadelerini kullandı.

'YAKINDA SÜRPRİZ OLABİLİR'

Gazeteci Hacı Yakışıklı da AK Parti'nin belediye başkanlarını partiye katma konusunda seçici davrandığını belirterek, Tugay ile parti arasındaki görüşme trafiğinin arttığını söyledi. Yakışıklı, "AK Parti-Cemil Tugay görüşme trafiği arttı. Yakında İzmir'de bir sürpriz olabilir" dedi.

Tugay'ın olası geçişinin İzmir açısından da dikkat çekici olacağını belirten Yakışıklı, son yerel seçimlerde CHP'nin yaklaşık 1,2 milyon, AK Parti'nin ise yaklaşık 1 milyon oy aldığını hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi