Cemil Tugay'dan Flaş AK Parti Açıklaması

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı.

'BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM'

Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" dedi.

İzmir’deki belediye hizmetlerini siyasi belirsizliklerin olumsuz yansımalarından uzak tutmaya çalıştığını belirten Tugay, "Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacım" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM ZİYARETİ AK PARTİ İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay, "Görüşmemizde, İzmir’imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık. Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum" demişti.

"İzmir’in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz" diyen Tugay, "Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den 18 Haziran'da istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.

ÖZEL'İN PARTİSİNE KATILACAĞIM SÖZÜNDEN GERİ ADIM

CHP’den ayrılış nedeninin ideolojik değil, “mutlak butlan yönetimine yönelik itirazı” olduğunu belirten Tugay, bağımsız kalmasının geçici olduğunu söylemişti.

Tugay, ayrılık açıklamasının ardından Özgür Özel'in yeni kuracağı partiye katılacağını belirtmiş ancak sonrasında yaptığı açıklamada geri adım atarak "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA