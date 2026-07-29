Orta Doğu Bir Kez Daha Karıştı! Trump, Misilleme Olarak İran'ı Vuracaklarını Duyurdu: Onların Canına Okuyacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ürdün'deki Amerikan güçlerine yapılan saldırıları misilleme olarak İran'ı vuracağını açıklarken "Onların canına okuyacağız" ifadesini kullandı.

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Orta Doğu Bir Kez Daha Karıştı! Trump, Misilleme Olarak İran'ı Vuracaklarını Duyurdu: Onların Canına Okuyacağız
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Orta Doğu'da bir süredir dinen tansiyon yerini bir kez daha gerilime bıraktı.

'ONLARIN CANINA OKUYACAĞIZ'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği saldırıya değinen Trump, "Onların canına okuyacağız. Çok sert vuracağız. Ağır bir bedel ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

İRAN FÜZELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD güçlerinin İran’ın sürpriz saldırısına karşılık vermek için yalnızca birkaç dakikası olduğunu belirten Trump, İran füzelerinin hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü söyledi.

'IRAK'TAKİ SALDIRIYI KOORDİNASYON İÇERİSİNDE DÜZENLEDİK'

Gece saatlerinde İran destekli Şii milislere yönelik Irak'ta düzenlenen ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarına da değinen Trump, söz konusu saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Şii milisleri "dünya için bir kanser" olarak nitelendiren Trump, İran'ın vekil güçlerine yönelik ilave önlemlerinde de değerlendirildiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray’da yaptığı görüşme hakkında ise Trump, "Harika bir görüşmeydi. Artık durumu anlıyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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