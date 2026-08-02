Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durum ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre Arakçi, aynı gün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile de telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

SALDIRILARA KARŞI KARARLILIK MESAJI

Haberlere göre Arakçi, ABD'nin bölgedeki politikalarını eleştirerek, olası bir saldırıya karşı kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi. İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Arakçi, ülkesinin bu konudaki kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA