Nefes Kesen Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan FETÖ’cü firari B.K., Afyonkarahisar’da düzenlenen nefes kesen operasyonla yakalandı. Teröristin gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.

Nefes Kesen Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı - Resim : 1

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyona dair şu detaylar verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı."

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edildiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan FETÖ
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