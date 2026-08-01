10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenleyen timin son firarisi ihraç yüzbaşı B.K.'nin, Afyonkarahisar’da kıskıvrak yakalandığı gizli sığınağın kapıları basına açıldı. Yüz tanıma sistemine yakalanıp paralarla kaçarken basılan FETÖ firarisinin, bomboş bir odada saklandığı ortaya çıktı.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin en kritik isimlerinden biri olan firari helikopter pilotu eski yüzbaşı B.K.’nin, emniyetin siber operasyonuyla çökertildiği adres ilk kez net bir şekilde gün yüzüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde görev alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ firarisinin, Afyonkarahisar’daki İnaz Deprem Evleri'nde saklandığı hücre evi saniye saniye görüntülendi.

10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi - Resim : 1

Emniyetteki işlemleri süren teröristin, adeta bir sığınak gibi kullandığı o dairede geride bıraktığı izler dikkat çekti.

10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi - Resim : 2

ÜÇ ODALI EVİN İKİ ODASI TAMAMEN BOŞ

Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi’nde bulunan üç katlı binanın en üst katındaki hücre evinin görüntüleri dikkat çekti. B.K.’nin saklandığı üç odalı dairenin iki odasının tamamen boş olduğu, sadece baskının yapıldığı odada bir kanepe ile üç eski koltuğun yer aldığı görüldü.

10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi - Resim : 3

MUTFAKTA ÇAY VE ERZAK POŞETLERI

Evin oturma odasında teröriste ait olduğu belirlenen birkaç parça kıyafet ile erzak poşeti dikkat çekerken, mutfakta ise çay bardakları, çay ve şeker kutuları bulundu.

10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi - Resim : 4

KILIK DEĞİŞTİRME OYUNU YAPAY ZEKAYA TAKILDI

Güvenlik kaynakları, operasyonun perde arkasındaki detayları da paylaştı. Yakalanmamak için yıllardır sürekli kılık değiştiren ve sahte kimliklerle izini kaybettirmeye çalışan B.K., emniyetin siber altyapısına takıldı. Güvenlik kameralarından akan görüntülerin yapay zeka destekli yüz tanıma sistemiyle eşleştirilmesi sonucu gerçek kimliği saptanan terörist, yüklü miktarda nakit parayla yurt dışına kaçmak üzere son hazırlıklarını yaparken kıskıvrak yakalandı.

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Kaynak: AA

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10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi 10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi