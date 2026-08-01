CHP Hakkında Bomba İddia: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor

İstanbul'da CHP'li 3 belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. İddiaya göre Tuzla, Şile ve Çekmeköy belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programda AK Parti rozeti takacak.

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CHP Hakkında Bomba İddia: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor
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Siyasetin gündemini hareketlendirecek dikkat çekici bir kulis bilgisini Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100 ekranlarında paylaştı. Burhan, CHP'li 3 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini aktardı.

Burhan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkanı ve Çekmeköy Belediye Başkanı'nın bugün (1 Ağustos) saat 15.00'te AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda AK Parti'ye katılacaklarının kulislerde konuşulduğunu ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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