CHP'den Belediye Başkanlarına 'YENİ Parti' Resti: 'Ya Seçiminizi Yapın ya da Biz Gereğini Yaparız'

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Ana muhalefet partisi cumhuriyet tarihinin en büyük bölünmelerinden birini yaşıyor. Eski genel başkan Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından, gözler CHP’li yerel yönetimlere ve belediye başkanlarının alacağı siyasi pozisyona çevrildi.

Siyasi kulisleri sallayan bu ayrılık dalgasında Özel cephesi 200'den fazla belediyenin YENİ Parti'ye geçeceğini öne sürerken, CHP genel merkezi ise kalıcı belediye sayısının çoğunlukta olduğunu belirterek sert bir siyasi tasfiye ve disiplin resti çekti.

CHP KURMAYLARI TARİH VERDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ayrılmak isteyen belediye başkanlarına herhangi bir müdahalede bulunmayacaklarını net bir dille ifade eden CHP kurmayları, asıl krizin "kararsız" isimlerden kaynaklandığını belirtti. Siyasi aidiyet ilkesinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan parti üst yönetimi, şu sert uyarıda bulundu:

"Hem CHP çatısı altında kalıp hem de partimize karşı gizli ya da açık cephe alan isimlerle yol yürümemiz hukuken ve siyaseten mümkün değil. Belediye başkanları artık safını netleştirmeli. Bu ay (Ağustos 2026) gerçekleştireceğimiz geniş katılımlı Belediye Başkanları Toplantısı’na kadar herkes siyasi pozisyonunu ilan etmeli. Tereddüt yaşatan isimler kendi kararlarını verip istifa etmezse, genel merkez olarak biz gereğini yapacağız."

ÖZEL CEPHESİ KARARLI

YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesinin verilmesiyle birlikte yerel yönetimlerde toplu istifa ve transfer hareketliliği resmen başladı. Özgür Özel’in kurmayları, Anadolu genelinde ve metropollerde 200’ün üzerinde belediye başkanının kısa süre içinde YENİ Parti rozeti takacağını iddia ediyor.

CHP genel merkezi ise bu iddialara karşılık, halen partiye sadık olan ve uyum içinde çalışmak isteyen başkanların sayısının çok daha fazla olduğunu savunarak moral üstünlüğünü korumaya çalışıyor.

MECLİS GRUBUNDA YENİ İSTİFA DALGASI KAPIDA

Öte yandan TBMM'deki CHP grubundan da yeni kopuşların sinyali geldi. CHP'de kalmayı tercih etmesine rağmen perde arkasında "olağanüstü kurultay" talebini seslendiren bazı milletvekillerinin, Özgür Özel ve ekibiyle gizli temas yürüttüğü iddia edildi.

Kulislerden sızan son bilgilere göre, halen CHP sıralarında oturan 4 milletvekili, YENİ Parti kurmaylarıyla katılım müzakerelerini tamamladı. Bu 4 ismin de ağustos ayı içerisinde resmen YENİ Parti saflarına katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi