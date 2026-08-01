Zehir Tacirlerine Ağır Darbe: Narko Kapan Operasyonunda 416 Kişi Tutuklandı

Gaziantep merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. 34 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zehir Tacirlerine Ağır Darbe: Narko Kapan Operasyonunda 416 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Temmuz'da 548 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 450 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 416'sı tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 AY TAKİP EDİLMİŞLERDİ

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda yürütüldüğünü belirterek, operasyonun sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Uyuşturucu Gaziantep Narkotik
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