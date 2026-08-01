Bakan Gürlek Duyurdu! 17 Yıllık Bebek Cinayeti ve 4 Yıllık Ceyhan Suikastı HTS ve DNA ile Çözüldü

Adalet Bakanlığı karanlık dosyaların üzerindeki perdeyi kaldırdı. Bandırma'da 17 yıl önce çöpe bırakılan kız bebeğin katili poşetteki parmak izinden, Ceyhan'daki 4 yıl önceki gizemli cinayetin şifreleri ise HTS kayıtlarından çözüldü. Bakan Akın Gürlek, "Hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek" diyerek operasyonların bilançosunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Gürlek Duyurdu! 17 Yıllık Bebek Cinayeti ve 4 Yıllık Ceyhan Suikastı HTS ve DNA ile Çözüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin yaralar açan iki ayrı faili meçhul dosyasının titiz incelemeler sonucunda çözüldüğünü açıkladı. Bakan Gürlek, "Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecektir" diyerek kararlılık mesajı verdi.

17 YILLIK KORKUNÇ SIRRI POŞETTEKİ PARMAK İZİ ÇÖZDÜ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009 tarihinde bir çöp konteynerinde poşete konulmuş halde bir kız bebek cesedi bulunmuştu. Dönemin şartlarında yapılan soruşturmada bebeğin annesi tespit edilerek 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü bir türlü belirlenememişti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda dosya yeniden açıldı. Bebeğin sarılı olduğu poşet üzerinde gelişen yeni kriminal teknolojilerle yapılan incelemede şüpheli U.C.’ye ait parmak izi saptandı. DNA incelemesi, tanık beyanları ve cezaevi ziyaretçi kayıtlarının eşleştirilmesi sonucu U.C.'nin bebeğin biyolojik babası olduğu kesinleşti.

Gözaltına alınan U.C., "kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLETLİ CİNAYETİN ARKASINDAKİ ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Eyyüp Özbadem isimli vatandaş motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın ilk aşamasında failler ve arkasındaki bağlantılar tam olarak ortaya çıkarılamamıştı.

Dosyayı yeniden masaya yatıran uzman ekipler; şüphelilerin HTS ve baz kayıtlarını, geçmiş kamera görüntülerini ve kriminal raporları en baştan inceledi. Yapılan derinlemesine analizler sonucunda cinayetin H.A.’nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından tetikçilik yapılarak işlendiği; M.A. ile O.K.’un ise faillere yardım ettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI SİLENLER DE YAKALANDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer detay ise delillerin karartılması oldu. Ekipler, şüphelilerin olay öncesindeki kritik görüntülerini içeren kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek gizlendiğini deşifre etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla cinayet ve azmettirmeyle doğrudan bağlantılı 5 şüpheli tutuklanırken, delilleri yok etmeye çalışan 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akın Gürlek Faili meçhul Cinayet
Son Güncelleme:
Alevlerle Savaşta Zafer! 260 Yangından 258'i Söndürüldü, Balıkesir ve Mersin Yangınlarında Son Durum Belli Oldu 260 Yangından 258'i Söndürüldü, İşte Balıkesir ve Mersin'de Son Durum
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Market Vahşetinde Doktorların Raporu Kan Dondurdu: 11 Yaşındaki Çocuktan Yürek Burkan Çığlık Market Vahşetinde Doktorların Raporu Kan Dondurdu: 11 Yaşındaki Çocuktan Yürek Burkan Çığlık
ÇOK OKUNANLAR
Nefes Kesen Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı
CHP Hakkında Bomba İddia: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor
Dev Devir Teslim Tamam: CarrefourSA’nın Yeni Sahibi Resmen Belli Oldu Dev Devir Teslim Tamam: CarrefourSA’nın Yeni Sahibi Resmen Belli Oldu
Market Vahşetinde Doktorların Raporu Kan Dondurdu: 11 Yaşındaki Çocuktan Yürek Burkan Çığlık Market Vahşetinde Doktorların Raporu Kan Dondurdu: 11 Yaşındaki Çocuktan Yürek Burkan Çığlık
Meteorolojiden Üçlü Alarm: Bir Yanda Fırtına, Bir Yanda Sağanak, Diğer Yanda 43 Derece Kavurucu Sıcak! Meteorolojiden Üçlü Alarm