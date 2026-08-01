Bakan Gürlek Duyurdu! 17 Yıllık Bebek Cinayeti ve 4 Yıllık Ceyhan Suikastı HTS ve DNA ile Çözüldü

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin yaralar açan iki ayrı faili meçhul dosyasının titiz incelemeler sonucunda çözüldüğünü açıkladı. Bakan Gürlek, "Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecektir" diyerek kararlılık mesajı verdi.

17 YILLIK KORKUNÇ SIRRI POŞETTEKİ PARMAK İZİ ÇÖZDÜ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009 tarihinde bir çöp konteynerinde poşete konulmuş halde bir kız bebek cesedi bulunmuştu. Dönemin şartlarında yapılan soruşturmada bebeğin annesi tespit edilerek 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü bir türlü belirlenememişti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda dosya yeniden açıldı. Bebeğin sarılı olduğu poşet üzerinde gelişen yeni kriminal teknolojilerle yapılan incelemede şüpheli U.C.’ye ait parmak izi saptandı. DNA incelemesi, tanık beyanları ve cezaevi ziyaretçi kayıtlarının eşleştirilmesi sonucu U.C.'nin bebeğin biyolojik babası olduğu kesinleşti.

Gözaltına alınan U.C., "kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLETLİ CİNAYETİN ARKASINDAKİ ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Eyyüp Özbadem isimli vatandaş motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın ilk aşamasında failler ve arkasındaki bağlantılar tam olarak ortaya çıkarılamamıştı.

Dosyayı yeniden masaya yatıran uzman ekipler; şüphelilerin HTS ve baz kayıtlarını, geçmiş kamera görüntülerini ve kriminal raporları en baştan inceledi. Yapılan derinlemesine analizler sonucunda cinayetin H.A.’nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından tetikçilik yapılarak işlendiği; M.A. ile O.K.’un ise faillere yardım ettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI SİLENLER DE YAKALANDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer detay ise delillerin karartılması oldu. Ekipler, şüphelilerin olay öncesindeki kritik görüntülerini içeren kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek gizlendiğini deşifre etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla cinayet ve azmettirmeyle doğrudan bağlantılı 5 şüpheli tutuklanırken, delilleri yok etmeye çalışan 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Faili meçhullerin aydınlatılması; suçluların adalet önünde hesap vermesi, "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çözülen her dosya, mağdurlarımızın yakınlarının yıllardır… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 1, 2026

Kaynak: Haber Merkezi