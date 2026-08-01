Meteorolojiden Üçlü Alarm: Bir Yanda Fırtına, Bir Yanda Sağanak, Diğer Yanda 43 Derece Kavurucu Sıcak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Ağustos 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Ancak kuzeydoğu kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

MGM'nin tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, ayrıca Samsun'un iç kesimleri, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

SICAKLIK DEĞİŞMEYCEK

Rüzgarın genel olarak kuzey kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde ise kuzeydoğudan saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar etkili olacak.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Marmara genelinde beklenen kuvvetli kuzeydoğu rüzgarı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın etkili olması öngörülüyor.

Bursa: 32°C, az bulutlu ve açık

Çanakkale: 31°C, az bulutlu ve açık

İstanbul: 29°C, az bulutlu ve açık

Kırklareli: 29°C, az bulutlu ve açık

Ege: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 38°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz: Bölge genelinde güneşli ve açık hava bekleniyor.

Adana: 36°C

Antalya: 37°C

Burdur: 34°C

Hatay: 35°C

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

Ankara: 30°C

Eskişehir: 31°C

Konya: 30°C

Nevşehir: 28°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bolu: 29°C

Düzce: 29°C

Kastamonu: 29°C

Zonguldak: 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 28°C, parçalı bulutlu

Rize: 28°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Samsun: 29°C, iç kesimlerde sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 26°C, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Bölgenin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava görülecek. Kars, Ardahan, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

Erzurum: 32°C, parçalı bulutlu

Kars: 29°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Malatya: 40°C, az bulutlu

Van: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Diyarbakır: 43°C

Mardin: 40°C

Siirt: 41°C

Şanlıurfa: 42°C

Kaynak: AA