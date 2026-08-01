Market Vahşetinde Doktorların Raporu Kan Dondurdu: 11 Yaşındaki Çocuktan Yürek Burkan Çığlık

Mersin'de bir markette acımasızca darbedilen 11 yaşındaki M.A.D., hastane odasından adalet istedi. Vahşi saldırı sonucu omuriliğinde çatlak ve beyninde ödem oluşan talihsiz çocuğun babası, "Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasına olur, bu şahıs en ağır cezayı almalı" diyerek isyan etti.

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Türkiye, Mersin’den gelen vahşet görüntüleriyle sarsıldı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

'ARKADAŞLARIM KAÇTI, BEN KÖŞEDE SIKIŞIP KALDIM'

M.A.D, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler" dedi.

OMURİLİKTE ÇATLAK, BEYİNDE ÖDEM VAR

Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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