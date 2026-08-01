Alevlerle Savaşta Zafer! 260 Yangından 258'i Söndürüldü, Balıkesir ve Mersin Yangınlarında Son Durum Belli Oldu

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Türkiye yaz sıcaklarıyla kavrulurken, batı illerinden peş peşe kahreden yangın haberleri geliyor. Balıkesir’in Susurluk ilçesinde başlayan ve Kepsut istikametine doğru ilerleyen dev yangın ile Aydın’ın Çine ilçesinde 30 Temmuz’dan bu yana süren orman yangınına karşı ekipler zamanla yarışıyor.

İşte alev hattından sıcak gelişmeler...

11.10 BAKAN YUMAKLI SON BİLANÇOYU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Rüzgarın şiddetinin artırdığı geçtiğimiz Çarşamba günü 29 Temmuz’dan bu yana ülkemiz genelinde orman dışı olmak üzere 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 162 orman dışı. 258 yangını çok şükür kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına aldığımız; Balıkesir Gömeç, Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarını tamamen kontrol altına aldık” dedi.

09.21 AYDIN ÇİNE'DE 3. GÜN

Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

00.15 BALIKESİR KABUSU

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

Susurluk'taki yangın bölgesini ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gömeç ilçesindeki yangın bölgesinde de soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

'İHMALİ OLANLAR HESABINI VERECEK'

Gömeç'teki yangına 2 kişinin kaynak yaparken sebebiyet verdiğini hatırlatan Ustaoğlu, "İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" diye konuştu. Ustaoğlu, Susurluk'taki yangının söndürülmesi için tüm kurumların teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Bölgedeki rüzgarın şiddetli olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut ilçesi istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz yangının enerjisinin biraz düşüreceğini tahmin ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak istiyoruz. 3 gündür başta orman teşkilatımızın kahraman personelleri, itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız ve fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Ustaoğlu, mahallelerin tahliyesine ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını fakat şu an için herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA-DHA-İHA