Sinem Dedetaş'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Bir Usulsüzlük Varsa Haberim Yok'

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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Bu arada Sinem Dedetaş’ın ifadesi ortaya çıktı. tv100'ün haberine göre Sinem Dedetaş’a, ilçenin güvenliği için kentsel dönüşüm politikasını yeniden yapılandırdığına dair sözleri hatırlatıldı, depreme dayanıklı olmayan binalara iskan verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

'BU KONUDA BİLGİ SAHİBİ OLMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Dedetaş, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Benim göreve getirdiğim insanlar bu konuda teknik birikimi ve uzmanlığı olan kişilerdir. Eğer bu şekilde bir iskan ruhsatı verilmiş ise bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim bu konudaki uzmanlara güvendiğim için başkan olarak teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir."

260 MİLYONLUK SÖZLEŞME İDDİASINA YANIT

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Kent A.Ş. Personeli Özgür Ceylan’ın, müteahhitler ile Kent A.Ş. arasında yapılan 260 milyon TL’lik proje danışmanlık gelirlerinin Sinem Dedetaş’a toplantıda sunulduğu iddiası da sorular arasında yer aldı.

Dedetaş, Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında yapılan sözleşmeye ilişkin şunları söyledi: "İfadede bahsedilen toplantı yapıldığında ben Nazım Akkoyunlu’ya Kent A.Ş.'nin gelirlerini ve gelir kalemlerini defaatle sordum. Burada bana yapılan gelir açıklamasını detaylandırmak istedim. Tek tek hangi müteahhitten neye istinaden danışmanlık geliri alındığını sordum. Artık bu konuyu merak etmeye başlamıştım. Daha fazla detaylandırmam bu danışmanlık gelirinin ne olduğunu öğrenmem gerektiğini düşündüm. Biz hangi müteahhit ile çalışıyoruz, nasıl geri dönüşler yapılıyor, yarın sahada karşılaştığımızda nasıl geri dönüş alacağımız için bu gelir kalemlerini araştırmaya çalıştım.

Belediye başkanı olarak müteahhitlerle birebir görüşmemizin usülen doğru olmadığından dolayı müteahhitlerle Kent A.Ş. Arasındaki bu çalışmayı geri dönüşleri bu nedenle araştırmak istedim ve toplantıda birkaç defa bu gelir kalemleri ile ilgili ayrıntılı olarak Nazım Akkoyunlu’dan açıklama yapmasını istedim. İfademde sözleşmelerle ne kadar kazanç elde ettiğime dair bir bilgim yoktur, beyanlarımdaki kastım tam olarak ne kadar gelir elde edildiğinin tarafımca bilinmediğinden kaynaklanır. Kent A.Ş.'nin gelir ve gider durumuna aslında hakimdim."

'BİR USULSÜZLÜK VARSA HABERİM YOK'

Kent A.Ş. Personeli olarak görev yaptıktan sonra ÜSPER üzerinden Yapı Kontrol Müdürlüğüne görevlendirilen Barkın Ege Tekkökoğlu, iskan ruhsatı için müteahhitten hangi menfaatin talep edileceğini Nazım Akkoyunlu ve Mevlüt Güray’ın belirlediğini iddia etti. Tekkökoğlu, Nazım Akkoyunlu’nun, iskan için miktarı Sinem Dedetaş’a sorarak belirlediğini ve sonra Mevlüt Güray’a bildirdiğini de söyledi.

Dedetaş, bu ifadeye şöyle yanıt verdi: "Barkın Ege Tekkökoğlu, iskan ruhsatı için yapıldığı iddia edilen toplantılardaki bir kısım alınan kararlar noktasında Nazım Akkoyunlu tarafından bana danışıldığı şeklindeki beyanı iftiradır, kabul etmiyorum. Dediğim gibi bu yapıldığı iddia edilen toplantılarda ve bu toplantılarda aldıkları kararlardan ve bu kapsamda yapılan bir usulsüzlük varsa haberim ve bilgim yoktur. Filiz Deveci'nin belediye başkan yardımcısı olarak Nazım Akkoyunlu ile çalışma barışının bozulduğuna dair tarafıma herhangi bir şikayeti bu zamana kadar olmamıştır. Bu noktada şikayeti olması halinde hem kendisi ile hem de Nazım Akkoyunlu ile bu konuyu konuşup çözüme ulaştırırdım."

'İDARİ BİR HATAYDI'

Nazım Akkoyunlu’nun, Başkan Yardımcısı olmadığını, teknik bir hatayla tabela bastırıldığını, gördüğünde bunu iptal ettirdiğini emniyet ifadesinde söyleyen Dedetaş’a, bir etkinlikte Akkoyunlu’nun yanına oturduğu ve protokolde ‘Başkan Yardımcısı’ yazdığı hatırlatıldı. Dedetaş, "Kötü niyetli bir şey değildi ancak idari bir hata olarak bunu kabul ediyorum" dedi.

NEDEN ZOOM ÜZERİNDEN KONUŞMAK İSTEDİ?

WhatsApp yerine ısrarla Zoom’dan konuşmak istemesiyle ilgili tapeyi de değerlendiren Dedetaş, şunları söyledi: "Söz konusu görüşmede ramazan kolilerinin dağıtım işi diğer birimleri de kapsadığı için geniş kapsamlı bir toplantı yapılması gerekiyordu. Ben de bununla ilgili zoom toplantısında bu konunun konuşulacağını karşımdaki kişiye söyledim ancak karşımdaki kişi ısrarla konuşmak istediği için telefondaki konuşmayı uzattığı için zoom'dan konuşalım diyerek sitem ettim. Vakit kaybettirmemesi için bu şekilde telefondan görüşme yapmak istemediğimi kendisine bildirdim. Tapelerde bahsedilen kartlar da alışveriş kartlarıdır. Personele dağıtılan ve elden verilen döviz cinsinden paralar ile ilgili bir iddia da sorulan Dedetaş, konuya ilişkin bilgisi olmadığını söyledi."

Kaynak: Haber Merkezi