YENİ Parti’nin Yol Haritası Netleşti: Doğu’daki 21 Kent İçin Özel Markaj ve Kurultay Takvimi

Teşkilatlanma çalışmalarına hız veren YENİ Parti, 9 Ağustos’a kadar 60 şehirde örgütlenmeyi tamamlamayı hedeflerken, Doğu ve Güneydoğu’daki 21 il için özel heyetler kurarak kurultay meşalesini ekim ayında yakmaya hazırlanıyor.

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YENİ Parti’nin Yol Haritası Netleşti: Doğu’daki 21 Kent İçin Özel Markaj ve Kurultay Takvimi
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YENİ Parti lider kadrosu, TBMM’de düzenlediği geniş katılımlı basın toplantısıyla partinin büyüme stratejisini kamuoyuna duyurdu. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Türkiye genelinde 81 ilde tabelaları asmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN ÖZEL SAHAYA İNİŞ PLANI

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 21 kente "özel bir önem" atfettiklerini vurgulayan Aytekin, bu bölgelerdeki örgütlenme faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Önümüzdeki haftadan itibaren milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinden oluşacak üçer-dörder kişilik özel heyetler, bu 21 ilde sahaya inerek toplumun tüm kesimleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek ve genel merkeze rapor sunacak.

'TÜRKİYE GENELİNDE SEL GİBİ BİR AKIŞ VAR'

Teşkilatlanma sürecinde halktan büyük bir karşılık gördüklerini öne süren Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Karadeniz’den Ege’ye, İç Anadolu’dan Akdeniz’e kadar tüm bölgelerde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi. Aytekin, "Sadece bir sosyal medya duyurusuyla Niğde’de insanların sokağa sel gibi akıp geldiğine tanıklık ettim. YENİ Parti’yi millet kurdu. Türkiye’nin 81 ilinden partimize büyük ilgi var; CHP’nin ruhu artık bu partidedir" diyerek iddialı bir çıkış yaptı.

İLK BÜYÜK KURULTAY NE ZAMAN?

Partinin resmi olarak kuruluşu ve geleceğe yönelik siyasi takvimi de netlik kazandı. 9 Ağustos tarihine kadar 60 kentteki örgütlenme sürecini tamamlamayı planlayan YENİ Parti yönetimi, kalan 21 ildeki çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte kurultay takvimini resmen ilan edecek.

Mevcut planlamalara göre, 81 il ve ilçe örgütlerinin kurulmasının hemen ardından, YENİ Parti’nin ilk büyük kurultayının ekim ayı içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ÖNDER SAV İSTİFA ETTİ

Toplantıda partinin teşkilat yapısının yanı sıra önemli bir siyasi katılımın da bilgisi paylaşıldı. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu partisinden istifa ederek YENİ Parti saflarına katıldığını duyurdu. Mevcut CHP yönetimini tüzük ihlalleri yapmakla suçlayan Sav, ailesiyle birlikte istifa ettiğini belirterek, "Atatürk’ün tarif edip kurduğu rejimin ve devrimlerin sahipliğini yapan gerçek CHP’de yeniden buluşmak ümidiyle" ifadelerini kullandı. Sav ayrıca, eski milletvekili Erol Çevikçe’nin de kendisiyle birlikte istifa ettiğini bildirdi.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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