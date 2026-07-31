YENİ Parti'ye Bağış Yağmuru: 2 Günde Toplanan Destek Miktarı Açıklandı

YENİ Parti, başlattığı bağış kampanyasının ilk 48 saatinde 182 milyon TL toplandığını duyurdu.

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YENİ Parti'ye Bağış Yağmuru: 2 Günde Toplanan Destek Miktarı Açıklandı
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YENİ Parti'nin başlattığı bağış kampanyasına büyük destek geldi. YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Ceylan, açıklamasında, "Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 85 bin 975 vatandaşımız tarafından 182 milyon 68 bin 243 TL bağışta bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Toplanan bağışlara ilişkin bilgilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirten Ceylan, vatandaşları partinin resmi bağış kanalları üzerinden kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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