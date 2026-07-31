CHP'li 2 İsim AK Parti'ye Geçiyor İddiası: Tarih Bile Belli Oldu!

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CHP'de yaşanan YENİ Parti ayrışması sonrası çok sayıda belediye başkanı istifalarını vererek YENİ Parti'ye geçerken, İstanbul özelinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP'Lİ İKİ BAŞKAN AK PARTİ YOLUNDA

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

KATILIM YARIN GERÇEKLEŞECEK

İddialara göre iki belediye başkanı, cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle AK Parti saflarına katılacak.

Belediye başkanlarının rozetlerini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddia ediliyor.

HALİÇ'TE ORGANİZASYON DÜZENLENECEK

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre AK Parti’ye geçmesi beklenen belediye başkanları için özel bir katılım töreni düzenlenecek.

Törenin İstanbul’un önemli organizasyon noktalarından biri olan Haliç Kongre Merkezi’nde cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 3 İSİM DAHA GEÇECEK İDDİASI

Öte yandan, Şile Belediyesi'nin CHP'den istifa eden Başkanvekili Sacit Terzi'nin ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme ihtimalinin olduğu ve birkaç gün içinde bu konuda da bir gelişmenin yaşanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Sabah-Tv100