Beşiktaş'ın Muhammed Salah Rüyası Sona Ermek Üzere: Yeni Adresi Belli Oldu

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Beşiktaş'ın bir dönem transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SALAH ARABİSTAN YOLCUSU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mısırlı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SALAH RÜYASI SONA ERİYOR

Siyah-beyazlıların, Liverpool'dan ayrılmasının ardından kadrosuna katmak istediği Salah için uzun süre temaslarda bulunduğu ancak mali şartlar nedeniyle anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü.

Özellikle oyuncunun menajerinin taleplerinin transfer sürecindeki en büyük engellerden biri olduğu iddia edildi.

Beşiktaş yönetimi daha önce transfer görüşmelerinin sona erdiğini açıklasa da taraftarlar yıldız futbolcu için umutlarını korumuştu.

BEŞİKTAŞ MALİ NEDENLERLE YARIŞ DIŞI KALDI

İngiliz basını ise siyah-beyazlı ekibin bu transferde artık devre dışı kaldığını, sürecin sportif nedenlerden çok mali şartlar nedeniyle sonuçsuz kaldığını yazdı.

YILLIK 25 MİLYON DOLARA İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR

İddialara göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Mohamed Salah ile resmi görüşmelere başladı.

Kulübün deneyimli futbolcuya yıllık 25 milyon dolarlık teklif sunduğu, Salah'ın da bu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Taraflar arasında imzaların kısa süre içinde atılabileceği ifade edildi.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla çıktığı 41 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Mısır Milli Takımı adına ise Dünya Kupası'nda 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kaynak: Ajansspor