CHP'de 12 İlde Değişim: Yeni Başkanlar Atandı
CHP, teşkilat yapılanmasında yeni bir değişikliğe daha gitti. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 12 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
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CHP, il örgütlerindeki yeniden yapılanma kapsamında 12 il başkanlığında yeni görevlendirmeler yaptı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak'ta yeni il başkanlarının belirlendiğini açıkladı.
Sarı'nın verdiği bilgiye göre, Amasya İl Başkanlığı'na Emin Kalyoncu, Artvin'e Ahmet Özdemir, Balıkesir'e Fikret Şahin, Burdur'a Recep Mutlucan, Giresun'a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum'a Tuncay Yılmaz, Kars'a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu'na Uğur Alendar, Kütahya'na Nihat Saygın, Rize'ye Muhittin Bayrak, Trabzon'a Mustafa Gültekin ve Zonguldak'a Olcay Can görevlendirildi.
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