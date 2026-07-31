Gökyüzünden Kahreden Tablo: Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası...

"Yangında mahallemizdeki 5 ev ile bazı ahırlar ve samanlıklar tamamen yandı. Maalesef alevlerin arasında kalan 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanımız hayatını kaybetti. Yangın anında çok kuvvetli bir rüzgar vardı ancak ekipler zamanında müdahale ederek bizi tahliye etti. Çok şükür tek bir can kaybımız bile yok. Devletimizin desteğiyle bu siyahlaşan yerlerimizi el ele verip yeniden yemyeşil yapacağımıza inancımız tam."