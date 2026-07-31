Gökyüzünden Kahreden Tablo: Yemyeşil Ormanlar Artık Kömür Karası...
Muğla ve Antalya'da günlerdir süren orman yangınlarının kontrol altına alınmasıyla birlikte felaketin acı tablosu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serilirken; tahliye edilen Seydikemer sakinleri evlerine dönerek yaralarını sarmaya başladı.
Kaynak: AA
Günlerdir Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren Muğla ve Antalya yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit ve acı bilanço çalışmaları hız kazandı.
Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi ve Antalya ilçesinde dron ile havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koydu. Kaydedilen görüntülerde, daha birkaç gün önce oksijen deposu olan yemyeşil ormanlık alanların tamamen gri ve siyah tonlara büründüğü görüldü.
Kaş ilçesindeki orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 200 hektarlık devasa bir alanın kül olduğu açıklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde ise 29 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini yutan yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede hayat yavaş yavaş normale dönüyor.
Yangın esnasında can güvenliği nedeniyle acilen boşaltılan Çatak Mahallesi’nde vatandaşların evlerine geri dönüşü başladı.
Bölgede devlet ekipleri tarafından geniş çaplı hasar tespit çalışmaları yürütülürken, mahalle sakinleri dumanı tüten evlerinin başında hayatı yeniden kurmaya çalışıyor.
Yaşanan felaketin yereldeki acı bilançosunu aktaran Çatak Mahalle Muhtarı Mustafa Keş, bölgede daha önce böyle bir kabusun yaşanmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Yangında mahallemizdeki 5 ev ile bazı ahırlar ve samanlıklar tamamen yandı. Maalesef alevlerin arasında kalan 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanımız hayatını kaybetti. Yangın anında çok kuvvetli bir rüzgar vardı ancak ekipler zamanında müdahale ederek bizi tahliye etti. Çok şükür tek bir can kaybımız bile yok. Devletimizin desteğiyle bu siyahlaşan yerlerimizi el ele verip yeniden yemyeşil yapacağımıza inancımız tam."
Yangın anında evinin dibine kadar gelen alevlerden şans eseri kurtulan 69 yaşındaki mahalle sakini Cengiz Keş ise yaşadıkları travmayı şu sözlerle özetledi:
"Evimin etrafındaki tüm zeytinliğim yandı, kül oldu. Ekipler sürekli buralardaydı, şimdi de hasar tespit için geldiler. Biz eşimle eve geri geldik ama çocuklar yangın anında çok korktuğu için onları henüz köye getirmedik. Artık yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz."