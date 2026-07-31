Gürsel Tekin Görevden mi Alındı? CHP'den Net Açıklama

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Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Gürsel Tekin'in görevden alınacağı öne sürülüyor. İddiaya göre Tekin'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel getirilecek. Kulis bilgilerine göre söz konusu görevlendirme önerisi Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Odatv'ye konuşan Gürsel Tekin, "16 Ekim'e kadar tedbir kararı var. Bu karar kalkmadığı için görevim devam ediyor" dedi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada CHP Sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında, İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin iddiaların sorulması üzerine "Konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Başkanlığı, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı rozet takma töreniyle gündeme gelmişti. Etkinliğe cast ajansları tarafından ücret karşılığında 'figüran' getirildiği iddiaları kamuoyunda büyük gündem yaratmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi