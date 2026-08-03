Trump'ın Diplomasi Mesajı Petrolü Düşürdü, Altın Yükselişe Geçti

ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayacağı açıklaması küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları yüzde 5'in üzerinde gerilerken, güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları ayın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

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Trump'ın Diplomasi Mesajı Petrolü Düşürdü, Altın Yükselişe Geçti
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ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalar, küresel emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu. Temmuz ayında yüzde 20'nin üzerinde yükselen ham petrol fiyatları, ayın ilk işlem gününde yüzde 5'i aşan düşüşle varil başına 85 doların altına geriledi.

Trump'ın Diplomasi Mesajı Petrolü Düşürdü, Altın Yükselişe Geçti - Resim : 1

ABD-İRAN GÜNDEMİ PİYASALARA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan askeri operasyonun ertelendiğini ve diplomatik temasların bugün yeniden başlayacağını duyurması etkili oldu. Trump ayrıca, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgedeki müttefik ülkelerin askeri adımlar yerine müzakere sürecine öncelik verilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden tam kapasiteyle açılması gerektiğini de vurguladı.

Geçtiğimiz ay ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, geçici ateşkes ortamını sona erdirmiş ve Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz hattında arz endişelerini artırmıştı. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları yaklaşık yüzde 23 oranında yükselmişti. Öte yandan OPEC+ ülkeleri, 2023 yılında yürürlüğe giren üretim kesintilerinin kademeli olarak geri alınmasına yönelik plan doğrultusunda üretim kotalarında sınırlı bir artışı daha onayladı. Ortadoğu'daki gerilimin azalması halinde üretimin daha da artırılabileceği değerlendiriliyor.

Trump'ın Diplomasi Mesajı Petrolü Düşürdü, Altın Yükselişe Geçti - Resim : 2

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Diplomasiye yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, küresel belirsizliklerin devam etmesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Bu nedenle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra iç ve dış piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatlarını yakından takip ediyor.

HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.206 TL seviyesinden işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons altın 4.066 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde fiyat hareketlerinin jeopolitik gelişmelere bağlı olarak devam etmesi bekleniyor.

Trump'ın Diplomasi Mesajı Petrolü Düşürdü, Altın Yükselişe Geçti - Resim : 3

GÜNCEL ALTIN FIYATLARI

Gram Altın: 6.206,39 TL
Çeyrek Altın: 10.128,00 TL
Yarım Altın: 20.256,00 TL
Tam Altın: 39.999,91 TL
Cumhuriyet Altını: 40.326,00 TL
Gremse Altın: 100.306,51 TL
Ons Altın: 4.066,01 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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