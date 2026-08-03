Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5460 liradan, euro ise 54,8950 liradan güne başladı. Euro, cuma günkü kapanışa göre yükselirken, dolarda da sınırlı yükseliş kaydedildi.

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Liranın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürüyor.

İŞTE HAFTANIN İLK FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5460 liradan, euro 54,8950 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,5440 liradan alınan dolar, 47,5460 liradan satılıyor.

54,8930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 54,8950 lira oldu.

Cuma doların satış fiyatı 47,5260 lira, euronun satış fiyatı ise 54,5180 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Trump'ın Diplomasi Mesajı Petrolü Düşürdü, Altın Yükselişe Geçti Trump'ın Diplomasi Mesajı Petrolü Düşürdü, Altın Yükselişe Geçti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Vergi Denetiminde Yeni Dönem: Ceza Öncesi Kritik Düzeltme İmkanı Geldi Vergi Denetiminde Yeni Dönem: Ceza Öncesi Kritik Düzeltme İmkanı Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı
25 Yıl Sonra Yeniden... Şahane Pazar Geri Dönüyor 25 Yıl Sonra Yeniden... Şahane Pazar Geri Dönüyor
İspanya Fas Sınırında Can Pazarı: Düzensiz Göçmen Akınında Ölü Sayısı 88'e Yükseldi İspanya Fas Sınırında Can Pazarı: Düzensiz Göçmen Akınında Ölü Sayısı 88'e Yükseldi
Edirne'de Kahreden Kaza! Traktörün Altında Kalan Çift Can Verdi Edirne'de Traktörün Altında Kalan Çift Can Verdi
ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı