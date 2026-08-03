Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5460 liradan, euro ise 54,8950 liradan güne başladı. Euro, cuma günkü kapanışa göre yükselirken, dolarda da sınırlı yükseliş kaydedildi.
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Liranın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürüyor.
İŞTE HAFTANIN İLK FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5460 liradan, euro 54,8950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,5440 liradan alınan dolar, 47,5460 liradan satılıyor.
54,8930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 54,8950 lira oldu.
Cuma doların satış fiyatı 47,5260 lira, euronun satış fiyatı ise 54,5180 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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