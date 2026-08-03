YENİ Parti 60 İlde Teşkilatlandı: Hedef Ağustos Ortasında 1,5 Milyon Üye

YENİ Parti kaynakları, 60 il ve 400'den fazla ilçede örgütlenme sürecinin tamamlandığını belirtti. Parti yönetimi, kapsamlı üyelik kampanyasıyla ağustos ortasına kadar 1,5 milyon üyeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

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YENİ Parti 60 İlde Teşkilatlandı: Hedef Ağustos Ortasında 1,5 Milyon Üye
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YENİ Parti, kuruluş sürecinin ardından örgütlenme ve üye çalışmalarıyla ilgili yeni hedeflerini belirledi. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında 60 il ve 400'den fazla ilçede örgütlenme süreci tamamlandı. 60 ilin başkanlarının tamamına yakınının, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den tasfiye edilen isimlerden oluştuğunu kaydetti.

Kaynaklar, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 il için oluşturulan heyetin çalışmalarının ise eylül ayı sona ermeden tamamlanacağını bildirdi.

KAPSAMLI ÜYELİK KAMPANYASI BAŞLAYACAK

Parti kurmayları, kapsamlı bir üyelik kampanyasının kısa süre içinde başlayacağını belirterek, ağustos ortasına kadar üye sayısının 1,5 milyona ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Parti üyelik kampanyasının ilk adımının Ankara'nın Çankaya ilçesinde atılacağı öğrenildi.

CHP'DEN KAÇ KİŞİ İSTİFA ETTİ?

Yeni Parti kaynakları ayrıca, CHP'den bugüne kadar yaklaşık 800 bin kişinin istifa ettiğini iddia etti.

BAĞIŞLARDA SON DURUM NE?

Parti kaynaklarına göre, Yeni Parti'ye yapılan bağışların toplamı 200 milyon lirayı aştı. Bağışların net tutarının Özgür Özel tarafından açıklanacağı belirtilirken, bağış gelirleri ile harcamaların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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