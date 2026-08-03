Selçuk Tepeli NOW TV Ana Haber'e Veda Etti, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

NOW TV Ana Haber'de sürpriz ayrılık yaşandı. Uzun yıllardır NOW TV ekranının değişmez isimlerinden biri olan Selçuk Tepeli, ayrılık kararı aldı. "Bir mola kararı aldım" diyen Tepeli, yerine gelecek ismi de açıkladı.

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Selçuk Tepeli NOW TV Ana Haber'e Veda Etti, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu
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NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'ARTIK BİR MOLA VERME KARARI ALDIM'

Paylaşımında çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden Tepeli, ayrılık kararını şu ifadeleri kullandı:

"Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum. Bana her zaman destek olan, haberin mutfağındaki değerli yol arkadaşım, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere tüm NOW Haber ailesine ve elbette beni her akşam evlerine konuk eden sizlere yürekten teşekkür ederim.

YENİ SEZONDA EKRANDA OZAN GÜNDOĞDU OLACAK

Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan’a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum."

Selçuk Tepeli NOW TV Ana Haber'e Veda Etti, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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