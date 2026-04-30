Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nde Seçim Heyecanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Televizyon haberciliği sektörünün en eski meslek dernekleri arasında yer alan Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin 3 Mayıs’taki Olağanüstü Kongresi öncesi başkanlık yarışı yaşanıyor.

KURUCU ÜYE AKIN ADAYLIĞINI DUYURDU

Başkan adaylarından, derneğin kurucu üyesi Zihni Oğuz Akın, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Televizyon haberciliği sektöründe birçok kanalda haber kameramanlığı yapan Akın, Anadolu Ajansı Video Haberleri Müdürlüğü ve TRT Haber Kanal Koordinatörlüğünde de çeşitli görevlerde bulundu.

Uluslararası haber ajanslarının Türkiye haberleri üzerine yüksek lisans derecesi olan Akın, iletişim fakültelerinde de uzun yıllar meslek dersleri verdi.

VİZYON VE PROJELERİNİ MESLEKTAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Başkan adayı Zihni Oğuz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vizyon ve projelerini anlattı.

Haber kameramanlığının ekonomik, sosyal ve mesleki alanda kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Akın, adaylık sürecinde özellikle meslektaşlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, genç kameramanların sektöre daha güçlü hazırlanması ve derneğin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin temsil edilmesi hedeflerini öne çıkarıyor.

Akın, “Derneğimizin geçmişten gelen güçlü birikimini geleceğe taşıyacak, dayanışmayı artıracak ve mesleğimizin itibarını daha da yükseltecek bir anlayışla yola çıktık” ifadelerini kullandı.

SEÇİM 3 MAYIS PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

3 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Kongre’de üyelerin oylarıyla belirlenecek yeni yönetimin, sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretmesi ve haber kameramanlarının çalışma koşullarını geliştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi