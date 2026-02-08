Washington Post’ta Büyük Tasfiye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post’ta büyük bir kriz patlak verdi. Yüzlerce gazetecinin işten çıkarılmasının ardından gazetenin CEO’su Will Lewis görevinden ayrıldığını açıkladı. Lewis, çalışanlara gönderdiği e-postada iki yıllık yeniden yapılanma sürecinin ardından 'görevi bırakmanın doğru zaman olduğunu' ifade etti. Yerine geçici olarak mali işler direktörü Jeff D’Onofrio atandı.

300 GAZETECİ İŞSİZ KALDI

Geçtiğimiz hafta açıklanan kesintiler kapsamında gazete personelinin yaklaşık üçte birinin işine son verildi. Resmi sayı paylaşılmasa da The New York Times, yaklaşık 800 gazeteciden 300’ünün işten çıkarıldığını aktardı. Kesintiler yalnızca sayısal küçülmeyle sınırlı kalmadı. Gazetenin köklü spor servisi kapatıldı, fotoğraf departmanı tamamen kaldırıldı. Washington metropol bölgesi ve yurt dışı haber ekipleri de ciddi biçimde küçültüldü.

NE OLMUŞTU?

Ne Lewis ne de gazetenin sahibi Jeff Bezos, işten çıkarma kararının duyurulduğu toplantıya katıldı. Washington Post son yıllarda hem önemli gazetecilerin ayrılması hem de editorial çizgi tartışmalarıyla gündemdeydi. Bezos’un 2024 seçim sürecinde Kamala Harris’e destek verilmesi planından vazgeçmesi sonrası on binlerce abone kaybedildiği belirtilmişti. Görüş sayfasının daha muhafazakar bir hatta kaydığı yönündeki eleştiriler de artmıştı.

Gazetenin eski genel yayın yönetmeni Martin Baron, Bezos’u Trump yönetimine yakın durmaya çalışmakla suçlayarak yaşananları 'kendi kendine yaratılmış bir marka yıkımı' olarak tanımladı. Gazete çalışanlarını temsil eden Washington Post Guild sendikası ise Lewis’in istifasının geç kaldığını savundu. Sendika, yaşananları 'büyük bir Amerikan gazetecilik kurumunun tasfiyesi' olarak niteledi ve Bezos’a işten çıkarmaları durdurma ya da gazeteyi satma çağrısı yaptı.

Kaynak: Euronews