Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'ye Geçti

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Siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddiaları resmiyete döküldü. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan resmen AK Parti saflarına katıldı.

ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda belediye başkanlarına parti rozetleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takıldı.

'YENİ BELEDİYE BAŞKANLARINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ'

AK Parti olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat yapısına sahibiz diyen Erdoğan, "AK Parti'nin çelik çekirdeği 11 milyon 550 bin kardeşimizdir. Huzur arayan, şehrine, beldesine hizmet etmek isteyen herkes bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Muhalefetin, bırakın yolunu, adını bile bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün yeni belediye başkanlarını aramıza katacağız, bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Ülkesi, milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA