CHP YDK’dan Kritik Karar! Özgür Çelik Dahil Tüm İtirazlar Reddedildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mahir Polat başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirdiği kritik toplantı sonucunda, 'mutlak butlan' krizinin ardından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının 'tedbire itiraz' taleplerini reddetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen ve görevlerinden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi.
Toplantıda İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararlarına itirazları 3'e karşı 10 oy ile reddedilerek, tedbirlerin devamına karar verildi.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: