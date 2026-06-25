Kılıçdaroğlu İstanbul Programını Neden İptal Etti? Yazılı Açıklamayla Duyurdu

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Siyaset gündemi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sabah gerçekleştirmesi planlanan İstanbul programının ani bir kararla iptal edilmesiyle hareketlendi.

21 Mayıs tarihli mahkeme kararıyla göreve getirilmesinden tam 35 gün sonra ilk kez İstanbul’a geleceği duyurulan ve sabah saat 08.00’de büyük bir karşılama konvoyu hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun programının iptal edildiğini ilk olarak Gürsel Tekin duyurdu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iptalin hemen ardından, gerekçeye ilişkin en net ve çarpıcı açıklama bizzat Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. İptal kararının ardındaki siyasi gerekçeleri sıralayan Kılıçdaroğlu, manevi değerler üzerinden yürütülen polemiklere ortak olmak istemediğini vurguladı.

'SİYASET MALZEMESİ YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı Aaçıklamasında inanç hassasiyetinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim" diyerek mevcut atmosfere tepki gösterdi.

İslam inancının en kutsal dönemlerinden biri olan Muharrem ayının ve Aşura gününün günlük siyasi kavgalara alet edilmesini kabul etmeyeceğini belirten CHP lideri, bu duruma alet olmaktansa geri çekilmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu… pic.twitter.com/m3Ymd8ZehY — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 25, 2026

'EN DOĞRU DURUŞ KALABALIKLARIN İÇİNDE GÖRÜNMEK DEĞİLDİR'

Toplumsal ve manevi değerlerin, siyasi kazanımlardan ve ikbal hesaplarından çok daha kıymetli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır."

'TÜM CANLARI KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM'

Aşura etkinliğindeki kitleye olan sevgisini ve muhabbetini fiziken orada olmasa da koruduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mesajını birlik ve beraberlik temennisiyle bitirdi. Kendisini en iyi şekilde anlayacaklarına inandığı kitleye seslenen Kılıçdaroğlu, "Aşura etkinliğine yönelik mesajımı, gönül birlikteliğimizin ve muhabbetimizin bir nişanesi olarak sizlerle paylaşıyor; bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" diyerek Muharrem ayının ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: Haber Merkezi