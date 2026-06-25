Mutlak Butlan Sonrası İlk Karşılaşma! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve Yan Yana

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay sürecine yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı ve liderlik makamının el değiştirmesiyle başlayan parti içi kaos devam ederken, 3 gün önce hayatını kaybeden CHP’nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze merasimi, hukuki krizin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ilk kez yüz yüze gelmesine vesile oldu.

BUZLAR MECLİS'TE ERİDİ Mİ?

Hukuki krizin patlak vermesinden kısa süre sonra, 13 Nisan tarihinde eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, o dönem yan yana gelmelerine rağmen tokalaşmamış ve aralarındaki soğuk rüzgarlar kameralara yansımıştı.

Milletvekili Orhan Sür’ün cenazesinde ise genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel ve görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, aylar süren mesafenin ardından ilk kez el sıkışarak tokalaştı.

İHRAÇ EDİLEN BAŞARIR'DAN EL UZATMAMA RESTİ

Son süreçte CHP'den ihraç edilen Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, yanından geçen Kemal Kılıçdaroğlu’na elini uzatmadığı ve tokalaşmaktan kaçındığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesinde protokolde yan yana durarak saf tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi