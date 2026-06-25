Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Faili Meçhuller İçin Özel Timler Sahada, 19 Cinayet Çözüldü

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetler ve kayıp şahıs vakalarının çözümüne yönelik devletin ilgili kurumlarıyla birlikte başlatılan büyük adli seferberliğin ilk somut ve çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

16 DOSYADA 19 FAİL ADALETE TESLİM EDİLDİ

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerin yüreğine su serpmeyi en büyük öncelik olarak gördüklerini kaydeden Gürlek, bu kararlılıkla Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek incelediklerini vurguladı.

"Daire Başkanlığımız faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada, 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" ifadesini kullanan Gürlek, kısa zamanda elde edilen bu başarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucu olduğunu aktardı.

638 KLASÖR YENİDEN AÇILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarını sunan Gürlek, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızın koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce 'Özel Çalışma Ekipleri' görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir."

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, adaletin tecellisi ve milletimizin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük… — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 25, 2026

Kaynak: Haber Merkezi