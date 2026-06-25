Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya Taziye: 'Bu Zor Günde Dostlarımızın Yanındayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’da meydana gelen ve en az 32 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 ile 7.5 büyüklüğündeki asırlık ikiz deprem felaketinin ardından resmi bir taziye ve dayanışma mesajı yayımladı. Yaşanan büyük acıyı derinden paylaştığını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" ifadelerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen, başkent Karakas ve kuzey eyaletlerinde yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yaptı.
'VENEZUELALI DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlık felaket nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin insani ve lojistik desteğe hazır olduğu mesajını verdi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:
"Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."
Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2026
Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı…
Kaynak: Haber Merkezi