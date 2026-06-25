İzmir'de Balçova ve Seferihisar Belediyelerine Operasyon: Belediye Başkanları Gözaltına Alındı

İzmir'de Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı.

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Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü dalga operasyonu düzenlendi. 'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen üçüncü dalga operasyonundan belediye başkanları ile birlikte 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA-İHA

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