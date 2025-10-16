Iğdır'da Gözaltına Alınan Gazeteciyi Görüntüleyen Gazeteci de Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır’da yaptığı ‘Valiye şemsiye var, gazilere yok’ haberinden sonra gazeteci Sebahattin Yum’un gözaltına alınmasının ardından, onu görüntüleyen İHA muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç da gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan muhabir Sebahattin Yum'un, geçen günlerde Iğdır'da düzenlenen gaziler günü etkinliğinde yaptığı "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberi gündem almıştı.

Yum’un emniyetten çıkışını görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gözaltılara tepki gösterirken, “Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak, meslektaşlarımız Sebahattin Yum ve Ercan Tunç'un yanında olduğumuzu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Basın özgürlüğü; demokrasinin, şeffaf yönetimin ve toplumsal adaletin en temel güvencelerinden biridir. Gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir ortam, güçlü bir toplumun da ön koşuludur” ifadelerini kullandı.

VALİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yum’un gözaltına alınmasına gerekçe olarak Vali Ercan Turan’ın şikayetçi olması gösterilirken, emniyetteki ifadesinin ardından açıklamalarda bulunan Sebahattin Yum, "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül'de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik" ifadelerini kullandu.

Yum, emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakılmasının ardından bu kez de jandarma tarafından gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, haberin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Temsilcisi S.Y. tarafından hazırlandığı belirtilerek, “Yalnızca kısa bir görüntü kesitiyle kamuoyunda olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmış, haber gerçekleri yansıtmamıştır” denildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında S.Y'nin, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesindeki "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı. Gazeteci Y'nin, uzun süredir Valilik, İl Özel İdaresi ve kamu kurumları hakkında “sistematik biçimde gerçeğe aykırı haberler” yaptığı iddia edilen açıklamada, yapılan yapıcı görüşmelere rağmen herhangi bir düzeltme ya da tekzip yayımlanmadığı, aksine “taraflı yayınlara devam edildiği” belirtildi.