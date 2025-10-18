RTÜK'ten 'Sokak Röportajı' Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde artış gösteren ve "sokak röportajları" adı altında yapılan bazı yayınlar hakkında bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin, bu yayınların amacının bilinçli yönlendirme ile toplumda "her şeyin kötüye gittiği" yönünde sistematik bir algı oluşturmak olduğunu savunurken ve yasal işlem uyarısında bulundu.

'HALKIN UMUT DUYGUSU ZEDELENİYOR'

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizlere dikkat çeken Başkan Şahin, bu tür yayınlarda röportajı yapan kişinin kasıtlı yönlendirme çabaları ile toplumda karamsarlık yayıldığını ifade etti. Şahin, bu yayınların "belirli kesimlerin duygularını istismar ettiğini" ve "halkın umut duygusunu zedelediğini" vurgulayarak, içeriklerin medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırı olduğunu söyledi.

'SİSTEMATİK KARAMSARLIK DİLİ' UYARISI

Eleştirinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul eden Ebubekir Şahin, buna karşın yapıcı eleştiri ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan "sistematik karamsarlık dili"nin aynı şey olmadığının altını çizdi.

Başkan Şahin, daha önce de açıkça uyardıkları bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına "asla izin vermeyeceklerini" kesin bir dille ifade etti.

RTÜK'TEN YAPTIRIM TEHDİDİ

RTÜK Başkanı, açıklamasının sonunda kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren ve halkı karamsarlığa sürükleyen bu tür içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Benzeri yayınlarla ilgili olarak Kurul'un elindeki tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacaklarını önemle hatırlatarak, yayıncılara net bir uyarıda bulundu.

— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) October 18, 2025

