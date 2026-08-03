Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 2026 Yılında 84 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında hakim ve savcılara yönelik olarak uygulanan disiplin yaptırımlarını açıkladı.

84 HAKİM VE SAVCI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işlettiğini belirterek, HSK İkinci Dairesince bu yıl 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezasının uygulandığını bildirdi.

'KİMSENİN MAKAMINA, UNVANINA VEYA NÜFUZUNA BAKMIYORUZ'

Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir.

'525 HAKİM VE SAVCI HAKKINDA KARAR ALINDI'

Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.

'HER TÜRLÜ TUTUMLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen… pic.twitter.com/GW8XjKgFcG — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 3, 2026

Kaynak: Haber Merkezi