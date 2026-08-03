Kemal Kılıçdaroğlu Saat 14.00'te Basın Toplantısı Düzenleyecek
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçecek.
14.00'TE BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
BASIN DANIŞMANI AÇIKLADI
Gelişmeyi, butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurdu.
Sönmez, X'ten yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır.— Atakan Sönmez (@atakansmz) August 3, 2026
Kaynak: Haber Merkezi
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