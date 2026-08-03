Kemal Kılıçdaroğlu Saat 14.00'te Basın Toplantısı Düzenleyecek

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu Saat 14.00'te Basın Toplantısı Düzenleyecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçecek.

14.00'TE BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

BASIN DANIŞMANI AÇIKLADI

Gelişmeyi, butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurdu.

Sönmez, X'ten yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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