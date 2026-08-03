İmralı Heyeti Öcalan'ın 'Çerçeve Yasa' Mesajını Paylaştı: 'Yasa Sürecin Önünü Açacak Anahtar Niteliğinde'

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DEM Parti İmralı Heyeti, dün İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği 3 saatlik görüşmenin ardından söz konusu görüşmeyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.

İMRALI HEYETİ, ÖCALAN'IN MESAJINI PAYLAŞTI

Açıklamada, terör örgütü lideri Öcalan’ın görüşmede sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı belirtilerek, mesajına ver verildi. Buna göre Öcalan mesajında, şunları kaydetti:

"Bin kilometrelik yol bir adımla başlar. Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakarlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik Cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor. Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir. Toplumun örgütlülüğüyle tarihsel bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır.

'SÜRECİ AÇACAK ANAHTAR NİTELİĞİNDE'

Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan, bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar kapı aralanmaktadır."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ 'ÇERÇEVE YASA' İÇİN TARİH VERMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'çerçeve yasa' için bu haftayı işaret etmişti.

Kurtulmuş, 'çerçeve yasa' ile ilgili "İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ümit ediyorum ki, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız.

'TERÖR KÖTÜ BİR HATIRA OLARAK KALACAK'

Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA